Сергей Семак: Азмун не в лучшей форме, но в нужный момент еще забьет - Советский спорт
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14 сентября 2019 10:32ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Азмун не в лучшей форме, но в нужный момент еще забьет

Иранец не реализовал пенальти в матче с «Арсеналом».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Арсеналом» (3:1) в девятом туре премьер-лиги на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге высказался об игре форварда Сердара Азмуна, который не забил пенальти. Общая серия 24-летнего иранца без голов за клуб составляет уже более десяти часов.

«Это бывает, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. И он старается, работает для команды, а это самое главное.

Так что будем продолжать, и забитые мячи придут. Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет. Да, он не в лучшей форме, но он трудится, работает. Не хватает только голов».

В нынешнем сезоне Азмун сделал дубль в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3), после чего забивал в премьер-лиге в ворота «Сочи» (2:0) и «Оренбурга» (2:0). Матч с «Арсеналом» стал форварда шестым подряд без голов.

В своем следующем матче 17 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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