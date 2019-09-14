Александр Бубнов: Путь на морально-волевых, но «Спартак» должен брать три очка с «Уралом» «Спартак» сыграет с «Уралом» в девятом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Урал» в Москве.

«Команды (Дмитрия) Парфенова традиционно являются проблемой для его бывшего клуба, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – тем более «Спартак» только ищет свою игру. Но пусть даже на морально-волевых, красно-белые должны брать дома три очка. Прогноз – 1:0».

Напомним, после восьми туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, у «Урала» десять очков и восьмая позиция. В предыдущем туре обе команды проиграли: «Спартак» – «Зениту» (0:1), а «Урал» – «Краснодару» (2:4).

Матч «Спартак» – «Урал» пройдет 14 сентября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).