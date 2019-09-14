Артем Дзюба: Круто, что Аршавин начал разбираться в футболе Аршавин признал Дзюбу лучшим игроком матча с «Арсеналом».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о том, что бывший игрок клуба Андрей Аршавин признал его лучшим игроком матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я уже узнал, кто выбирал лучшего игрока матча, аж сердце закололо, – сказал 31-летний нападающий в эфире телеканала «Матч Премьер». – Может, у него температура?

Мне очень приятно получить награду. Хорошие воспоминания были в матче с Тулой. Андрей – молодец, это хорошая тенденция, круто, что начал разбираться в футболе».

Напомним, в матче с «Арсеналом» Дзюба открыл счет на пятой минуте. Этот гол стал для него пятым в нынешнем чемпионате.