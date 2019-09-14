«Мы в Тамбове долго запрягаем, зато потом быстро едем». «Тамбов» представил превью к матчу с ЦСКА

«Тамбов» опубликовал промо-ролик к матчу девятого тура премьер-лиги с ЦСКА.
«Впервые ФК «Тамбов» встретился с ЦСКА задолго до наших дней», – так начинается видео.
По сюжету ролик талисман клуба волк просыпается на печи, колет дрова и готовит еду, после чего запрягает коня и пашет поле.
«Мы в Тамбове долго запрягаем. Зато потом быстро едем», – этой фразой заканчивается видео.
Напомним, после восьми туров «Тамбов» набрал пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. ЦСКА идет четвертым с 16 очками.
Матч «Тамбов» – ЦСКА пройдет 15 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 16:30 (мск).
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