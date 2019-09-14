«Сочи» примет «Локомотив» в девятом туре премьер-лиги

«Сочи» сыграет с «Локомотивом» в матче девятого тура премьер-лиги.
После восьми туров «Локомотив» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Сочи» шесть очков и 14-я позиция.
В предыдущем туре «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (1:2), а «Сочи» нанес в гостях поражение «Рубину» (3:0). Эта победа стала для дебютанта премьер-лиги первой в сезоне.
Отметим, что ранее команды ни разу не встречались друг с другом. При этом «Локомотив» играл в Сочи в 2017 году, когда в финале Кубка России победил «Урал».
Матч «Сочи» – «Локомотив» пройдет 14 сентября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало игры – 19:00 (мск).
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