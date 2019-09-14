Александр Бубнов: Если «Локомотив» не обыграет «Сочи», отставание от лидеров станет значительным «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи» в девятом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура премьер-лиги с «Сочи» – «Локомотив» на стадионе «Фишт».

«Локомотиву» зачастую непросто выступать после паузы на игры сборных, но поражение от «Ростова» должно мобилизовать команду (Юрия) Семина, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Если не обыграть «Сочи», отставание от лидеров станет очень значительным. Прогноз – 0:1».

Напомним, после восьми туров «Локомотив» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Сочи» шесть очков и 14-я позиция.

В предыдущем туре «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (1:2), а «Сочи» нанес в гостях поражение «Рубину» (3:0). Эта победа стала для дебютанта премьер-лиги первой в сезоне.

Матч «Сочи» – «Локомотив» пройдет 14 сентября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало игры – 19:00 (мск).