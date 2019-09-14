Хосеп Гвардиола: Мы не интересуемся ни одним центральным защитником «Манчестер Сити» не планирует приобретать игрока на замену Лапорту.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не будет приобретать центрального защитника на замену получившему травму Эмерику Лапорту.

«Он выбыл надолго: пять или шесть месяцев, то есть вернется только в следующем году, – приводит The Guardian слова испанца. – Но мой совет вам – не писать слишком много имен перед зимним трансферным окном, потому что вы совершаете ошибку. Не думаю, что мы будем кого-то покупать.

Я уже слышал, что мы интересуемся тем-то и тем-то. Но могу сказать всем клубам мира: «Не нервничайте, потому что мы не интересуемся ни одним игроком или центральным защитником из Европы».

Напомним, 25-летний Лапорт получил травму колена 31 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Брайтоном» (4:0).