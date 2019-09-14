Дуглас Сантос – о матче с «Арсеналом»: Какая ночь и какая великая победа «Зенит» победил «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о победе над «Арсеналом» (3:1) в матче девятого тура премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Какая ночь и какая великая победа! Пойдем вместе! МЫ #Зенит», – написал 25-летний бразилец в инстаграме на русском и португальском языках.

Отметим, что Дуглас Сантос вышел в стартовом составе «Зенита» и отметился результативной передачей на форварда Артема Дзюбу, который открыл счет на пятой минуте.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Теперь 17 сентября действующие чемпионы России сыграют в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.