Александр Медведев: Матч с «Арсеналом» – еще одно подтверждение, что легких игр ни у кого не будет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Этот матч – еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет, – приводит ТАСС слова Медведева. – Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому - думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура».
Напомним, голы у «Зенита» забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов.
«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Теперь 17 сентября действующие чемпионы России сыграют в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок Обозреватель «Советского спорта» сделал прогноз на ключевые матчи 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 11:00 Футбол Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена «Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим Подопечные Знарка точно били по воротам и… в табло «Спартак» переломил ход матча и одержал первую победу в родных стенах – 5:1. 12.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев