Александр Медведев: Матч с «Арсеналом» – еще одно подтверждение, что легких игр ни у кого не будет «Зенит» выиграл у «Арсенала» в девятом туре премьер-лиги.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Этот матч – еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет, – приводит ТАСС слова Медведева. – Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому - думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура».

Напомним, голы у «Зенита» забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Теперь 17 сентября действующие чемпионы России сыграют в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.