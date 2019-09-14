Савин раскритиковал РФС за отказ ставить на матчи РПЛ и ФНЛ девушку-арбитра

Бывший форвард московского «Локомотива» Евгений Савин обратился к руководству РФС с просьбой дать шанс российскому арбитру Анастасии Пустовойтовой отработать матч в рамках РПЛ или ФНЛ.
«Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов (впервые в истории российского судейства). А теперь получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу.
Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперед? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться?» – написал Савин в соцсети.
Ранее глава судейского корпуса РФС Александр Егоров заявил, что на данный момент организация не нуждается в привлечение девушек-арбитров.
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Помните выпуск про девушку - судью ( Настю Пустовойтову ) на моем канале #КраСава ???? ⠀ С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов ( впервые в истории российского судейства ). А вчера получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. ⠀ Уже почти во всех ТОП - чемпионатах судят девушки !!! НО ТОЛЬКО У НАС можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу ( смотреть 4 фото ). ⠀ Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает ШАНСА двигаться вперёд ??? ⠀ Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться ??? 🏆🔫⚽️
Публикация от Savin Evgeny (@sava9)