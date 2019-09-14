Оле-Гуннар Сульшер: Уверен, ситуация с контрактом Де Хеа разрешится Испанец может стать свободным агентом следующим летом.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о ситуации с контрактом голкипера Давида Де Хеа, который может стать свободным агентом следующим летом.

«Я убежден, что вопрос разрешится, – приводит Sky Sports слова норвежца. – Он не говорил мне ничего, кроме того, что любит клуб, провел здесь замечательное время и хочет остаться.

Как идут переговоры? Об этом нужно спросить Давида и руководство. Я не участвую в обсуждении. Так что будем надеяться, что все образуется.

Он видит, что предпринимает клуб. Мы хотим, чтобы лучшие игроки играли здесь и оставались в команде. Не так много случаев, когда нам не удавалось сохранить тех, кого мы хотели».

Напомним, Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года после перехода из «Атлетико». За восемь лет он провел за клуб 366 матчей (их них 129 – «на ноль») и пропустил 377 голов.