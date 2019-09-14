Эриксен не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и надеется перейти в «Реал» Об этом сообщает Marca.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен решил покинуть АПЛ. По информации источника, он отказался продлевать контракт с лондонским клубом, который рассчитан до лета 2020 года.

Согласно источнику, 27-летний футболист надеется на трансфер в мадридский «Реал», который хотел приобрести его минувшим летом, однако сделке помешал Зинедин Зидан. Как пишут СМИ, специалист не видит игрока в своей команде.

27-летний Эриксен выступает в составе «шпор» с 2013 года. В минувшем сезоне он помог лондонскому клубу впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов.

Ранее полузащитник заявил, что готов перебраться в «Реал». Решение – за мадридским клубом.