Эриксен не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и надеется перейти в «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен решил покинуть АПЛ. По информации источника, он отказался продлевать контракт с лондонским клубом, который рассчитан до лета 2020 года.
Согласно источнику, 27-летний футболист надеется на трансфер в мадридский «Реал», который хотел приобрести его минувшим летом, однако сделке помешал Зинедин Зидан. Как пишут СМИ, специалист не видит игрока в своей команде.
27-летний Эриксен выступает в составе «шпор» с 2013 года. В минувшем сезоне он помог лондонскому клубу впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов.
Ранее полузащитник заявил, что готов перебраться в «Реал». Решение – за мадридским клубом.
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