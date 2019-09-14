Источник: Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Daily Mirror.

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа решил остаться в чемпионате Англии. Согласно источнику, он подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на четыре года. При этом у руководства есть возможность продлить соглашение на один сезон.

Согласно источнику, теперь воспитанник «Атлетико» будет получать на «Олд Траффорд» 250 тысяч фунтов в неделю. С учетом бонусов эта сумма составит 350 тысяч фунтов.

28-летний де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.