«Балтика» ушла от поражения от «Енисея» в компенсированное время Маркин сравнял счет.

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«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ на стадионе «Центральный» в Красноярске.

На 36-й минуте защитник «Балтики» Максим Плопа отправил мяч в свои ворота, а на 50-й минуте форвард «Енисея» Артем Делькин удвоил преимущество хозяев.

Уже через две минуты бразилец Наилсон отыграл один мяч, а в компенсированное ко второму тайму время форвард Михаил Маркин сравнял счет.

Таким образом, «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию до семи матчей, а с учетом Кубка России – до восьми.

«Балтика» набрала 16 очков и поднялась на 11-е место. «Енисей» с восемью очками остался на последнем месте.

В 14-м туре 21 сентября «Енисей» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Балтика» примет «Ротор».

ФНЛ

13-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Балтика» (Калининград) – 2:2 (1:0)

Голы: Плопа, 36, в свои ворота. Делькин, 50 – Наилсон, 52. Маркин, 90+.