Юлиан Нагельсманн: В матче с «Баварией» нам предстоит оборонительная работа Лидер бундеслиги примет действующего чемпиона.

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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче четвертого тура бундеслиги с «Баварией».

«Нам определенно предстоит оборонительная работа, – приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Баварии». – Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда.

Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков».

Напомним, «РБ Лейпциг» выиграл все три матча на старте сезона в бундеслиге и единолично возглавляет турнирную таблицу. На счету «Баварии» семь очков, команда идет на третьем месте.

Матч «РБ Лейпциг» – «Бавария» пройдет 14 сентября на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Начало игры – 19:30 (мск).