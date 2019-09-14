Маурисио Почеттино: Наша цель – начать побеждать, кто не сможет перенастроиться, тот уйдет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 15:24ФутболЛипкин Антон

Маурисио Почеттино: Наша цель – начать побеждать, кто не сможет перенастроиться, тот уйдет

«Тоттенхэм» сыграет в дерби с «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о ситуации в команде.

«Думаю, все согласны с тем, что вокруг «Тоттенхэма» всегда больше слухов по сравнению с любой другой командой, – приводит Goal.com слова аргентинца. – Через месяц они снова начнут появляться, потому что ситуация в команде этому способствует. Мне кажется, мы говорим слишком много.

Сейчас пришло время быть позитивными. Я рассчитываю на Виктора Ваньяму, на Кристиана (Эриксена). И теперь у них появилась возможность играть, как и у всех остальных. До этого я понимал, что у них сложная ситуация. Конечно, мы всегда стараемся помочь игрокам, а также помочь клубу вести дела. Хотя скажу вам, что это непросто.

Когда хочет уйти один игрок, это нормально, но когда таких игроков несколько, это создает трудности. Но теперь время быть позитивными.

Нам нужно начать побеждать. Это наша цель. Перенастроиться, а кто не сможет это сделать, тот уйдет».

Напомним, в субботу в пятом туре премьер-лиги «Тоттенхэм» примет в дерби «Кристал Пэлас». После четырех матчей у «шпор» пять очков и девятое место в турнирной таблице.

Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Еще по теме:
Олег Тактаров – о бое Хабиба и Порье: Это был тяжелый поединок Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость Россиянин Магомедшарипов пропустит турнир UFC в Бостоне
На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Когда Головин начнет поднимать «Монако», и сыграет ли Черышев против «Барселоны»? «Советский спорт» предлагает анонс европейских чемпионатов. 13.09.2019 13:00 Футбол Федоровский Александр
Еще по теме:
Манджукич может продолжить карьеру в MLS Маурисио Почеттино: Наша цель – начать побеждать, кто не сможет перенастроиться, тот уйдет Юлиан Нагельсманн: В матче с «Баварией» нам предстоит оборонительная работа
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 12.09.2019 21:00 Хоккей Славин Виталий
Лионель Месси: Я никогда не просил вернуть Неймара в «Барсу» Знаменитый форвард «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью каталонскому изданию Sport рассказал много интересного. Вот выжимка. 14.09.2019 08:09 Футбол Сергеев Иван
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:51 Футбол Виктор Гончаренко: Сантос готов сыграть против «Тамбова»
15:35 Футбол Манджукич может продолжить карьеру в MLS
15:35 ММА Олег Тактаров – о бое Хабиба и Порье: Это был тяжелый поединок
15:31 Футбол «Спартак» – «Урал». Стартовые составы
15:24 Футбол Маурисио Почеттино: Наша цель – начать побеждать, кто не сможет перенастроиться, тот уйдет
15:13 Футбол ЦСКА и «Тамбов» не смогли выявить победителя в матче молодежного первенства России
15:12 Футбол Юлиан Нагельсманн: В матче с «Баварией» нам предстоит оборонительная работа
15:05 Футбол «Балтика» ушла от поражения от «Енисея» в компенсированное время
14:55 Футбол Источник: Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
14:53 Футбол Брендан Роджерс: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два самых больших клуба в Англии
14:42 Фигурное катание Рика Кихира: Волновалась, потому что на тренировках тройной аксель не получался
14:38 Футбол Эриксен не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и надеется перейти в «Реал»
14:34 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Уверен, ситуация с контрактом Де Хеа разрешится
14:23 Фигурное катание Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
14:17 ММА Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость
14:16 Фигурное катание Евгения Медведева: Чувствую, что могу выступать лучше, но я довольна оценками
14:07 Баскетбол Корстин вновь вошла в комиссию игроков ФИБА
14:00 Футбол Савин раскритиковал РФС за отказ ставить на матчи РПЛ и ФНЛ девушку-арбитра
13:57 Футбол Александр Медведев: Матч с «Арсеналом» – еще одно подтверждение, что легких игр ни у кого не будет
13:52 Футбол Дуглас Сантос – о матче с «Арсеналом»: Какая ночь и какая великая победа
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика