Маурисио Почеттино: Наша цель – начать побеждать, кто не сможет перенастроиться, тот уйдет «Тоттенхэм» сыграет в дерби с «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о ситуации в команде.

«Думаю, все согласны с тем, что вокруг «Тоттенхэма» всегда больше слухов по сравнению с любой другой командой, – приводит Goal.com слова аргентинца. – Через месяц они снова начнут появляться, потому что ситуация в команде этому способствует. Мне кажется, мы говорим слишком много.

Сейчас пришло время быть позитивными. Я рассчитываю на Виктора Ваньяму, на Кристиана (Эриксена). И теперь у них появилась возможность играть, как и у всех остальных. До этого я понимал, что у них сложная ситуация. Конечно, мы всегда стараемся помочь игрокам, а также помочь клубу вести дела. Хотя скажу вам, что это непросто.

Когда хочет уйти один игрок, это нормально, но когда таких игроков несколько, это создает трудности. Но теперь время быть позитивными.

Нам нужно начать побеждать. Это наша цель. Перенастроиться, а кто не сможет это сделать, тот уйдет».

Напомним, в субботу в пятом туре премьер-лиги «Тоттенхэм» примет в дерби «Кристал Пэлас». После четырех матчей у «шпор» пять очков и девятое место в турнирной таблице.