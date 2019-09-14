«Спартак» – «Урал». Стартовые составы Встреча пройдет на «Открытие Арене» и стартует в 16.30 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Урала» на матч 9-го тура РПЛ. «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Тиль, Крал, Шюррле, Ларссон. «Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.