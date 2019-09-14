Манджукич может продолжить карьеру в MLS «Ювентус» не заявил хорвата на Лигу чемпионов.

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в США, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

На 33-летнего хорвата претендует «Лос-Анджелес», который лидирует в регулярном чемпионате MLS. Переговоры между клубами могут завершиться в ближайшее время.

Напомним, «Ювентус» не заявил Манджукича на Лигу чемпионов. Также нападающий не попал в заявку команды на ближайший матч с «Фиорентиной» в третьем туре серии A.

При этом трансферное окно в MLS также закрыто, поэтому в ближайшее время Манджукич сможет только тренироваться с новой командой.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. За четыре сезона он провел за команду 162 матча, в которых забил 44 гола и сделал 24 результативные передачи.