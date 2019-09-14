Манджукич может продолжить карьеру в MLS

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в США, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
На 33-летнего хорвата претендует «Лос-Анджелес», который лидирует в регулярном чемпионате MLS. Переговоры между клубами могут завершиться в ближайшее время.
Напомним, «Ювентус» не заявил Манджукича на Лигу чемпионов. Также нападающий не попал в заявку команды на ближайший матч с «Фиорентиной» в третьем туре серии A.
При этом трансферное окно в MLS также закрыто, поэтому в ближайшее время Манджукич сможет только тренироваться с новой командой.
Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. За четыре сезона он провел за команду 162 матча, в которых забил 44 гола и сделал 24 результативные передачи.
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Проворов выжал из «Филадельфии» максимум Иван Проворов все-таки не сорвал подготовку к сезону: перед самым открытием тренировочных лагерей успел договориться с «Филадельфией» о новом контракте. 13.09.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий «Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев Победа, оставившая вопросы. Чемпион взял три очка, но не убедил накануне старта в Лиге чемпионов «Зенит» на своем поле не без проблем взял верх над тульским «Арсеналом», показав неоднозначную игру. 13.09.2019 22:30 Футбол Мощенко Захар Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена