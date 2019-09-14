Виктор Гончаренко: Сантос готов сыграть против «Тамбова» Встреча 9-го тура РПЛ состоится 15 сентября.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии бразильского полузащитника Лукаса Сантоса перед матчем против «Тамбова».

«Будет ли готов Лукас сыграть с «Тамбовом»? Да, он хорошо готов. Он прошел период адаптации, акклиматизации. Может быть, та нагрузка, которую он получает, для него сейчас велика. Но мы готовим его играть не один раз в неделю, а три. Поэтому все может быть, он готов. Если нам потребуется, мы можем выпустить его на замену», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Напомним, Сантос перебрался в ЦСКА минувшим летом. Он был арендован у бразильского клуба «Васко да Гама».