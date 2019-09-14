«Реал» добыл победу в матче с «Леванте», Бензема оформил дубль - Советский спорт
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14 сентября 2019 16:00ФутболГичунцев Артур

«Реал» добыл победу в матче с «Леванте», Бензема оформил дубль

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» в матче 4-го тура чемпионата Испании – 3:2.

В составе победителей дубль оформил Карим Бензема. Форвард забил на 25-й и 31-й минутах. Еще один мяч в ворота соперника отправил Лукас Васкес (40). «Леванте» забил свои голы во втором тайме. Отличились Борха Майораль (49) и Гонсало Малеро (79).

Таким образом, мадридский клуб вышел на второе место в таблице примеры, набрав 8 очков. В активе «Леванте» – 6 баллов и пятая позиция.

22 сентября «сливочные» сыграют против «Севильи», а «Леванте» днем ранее проведет матч с «Эйбаром».

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