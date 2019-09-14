Дубль Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Ньюкаслом» Встреча прошла на «Энфилде».

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа одержал пятую победу подряд в текущем сезоне АПЛ. Сегодня, 14 сентября «красные» обыграли «Ньюкасл» в 4-м туре (3:1).

В составе «Ливерпуля» дубль оформил Садио Мане (28-я и 40-я минуты). Еще один мяч забил Мохамед Салах (72). У «сорок» в самом начале игры отличился Йетро Виллемс (7).

«Ливерпуль», набрав 15 очков, продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У «Ньюкасла» – 4 балла и 16-я позиция.