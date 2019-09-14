Директор «Ювентуса» сообщил, что Манджукич отправится в чемпионат Катара - Советский спорт
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14 сентября 2019 17:35ФутболГичунцев Артур

Директор «Ювентуса» сообщил, что Манджукич отправится в чемпионат Катара

Хорватский футболист перешел в итальянский клуб летом 2015 года.

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи объявил о скором уходе 33-летнего форварда Марио Манджукича. По его словам, футболист поддержал идею с переходом в другую команду.

«Манджукич всегда был важным игроком «Ювентуса». Он проявил себя на всех уровнях. Да, он действительно может уйти. Мы пришли к такому решению после беседы с игроком и его агентом. MLS или Катар? Это будет Катар», – сказал Паратичи в интервью Sky Sport Italia.

За четыре года в «Юве» Манджукич стал чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. При этом он дважды помог «Юве» выйти в финал Лиги чемпионов.

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