«Ювентус» не сумел обыграть в гостях «Фиорентину» Этим летом туринский клуб возглавил экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри.

В матче 3-го тура серии А «Ювентус» разошелся миром с «Фиорентиной». Матч завершился со счетом 0:0.

После этой игры «старая синьора» по-прежнему является лидером турнирной таблицы. В ее активе 7 очков. Что касается «Фиорентины», то у «фиалок» один балл и 16-я позиция.

21 сентября «Юве» сыграет с «Вероной», а «Фиорентина» на следующий день встретится с «Аталантой».