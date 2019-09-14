«Урал» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком»

В составе московского клуба голом отметился Самуэль Жиго (12-я минута). У команды из Екатеринбурга точными ударами отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60).
После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».
Чемпионат России
9-й тур
«Спартак» – «Урал» - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Жиго (12), 1:1 – Ильин (48), 1:2 – Эль-Кабир (60).
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).
«Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир, Аугустыняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).
Предупреждения: Эль-Кабир (42), Аугустыняк (55), Тил (64), Ароян (69), Жиго (84), Рассказов (90+1).