«Урал» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком»

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В составе московского клуба голом отметился Самуэль Жиго (12-я минута). У команды из Екатеринбурга точными ударами отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60).

После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».

Чемпионат России

9-й тур

«Спартак» – «Урал» - 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиго (12), 1:1 – Ильин (48), 1:2 – Эль-Кабир (60).

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).

«Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир, Аугустыняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Эль-Кабир (42), Аугустыняк (55), Тил (64), Ароян (69), Жиго (84), Рассказов (90+1).