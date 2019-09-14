«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» благодаря голу Рэшфорда с пенальти «Лестер» проиграл «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 5-го тура английской премьер-лиги со счетом 0:1.

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Единственный гол в этой встрече на восьмой минуте точным ударом с 11-метровой отметки забил Маркус Рэшфорд.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», уступая «манкунианцам» лишь по дополнительным показателям, опустился на пятое место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Лестер» на своем поле примет «Тоттенхэм».