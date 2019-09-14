Дубль Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить дома «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в домашнем матче 5-го тура английской премьер-лиги со счетом 4:0.

Загрузка...

В составе хозяев поля голами отметились Сон Хын Мин (10-я и 23-я минуты) и Эрик Ламела (42), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник гостей Патрик ван Анхольт (21).

После этой победы «Тоттенхэм» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе на одно меньше, занимает 11-е место.