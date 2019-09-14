Григорий Иванов – о победе над «Спартаком»: Нам повезло

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал гостевую победу над московским «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (2:1).
«Спартак» играет в футбол, мы играем. Сложно играть, когда команда всем составом стоит в обороне. А сегодня две играющие команды встретились. Нам повезло больше. «Спартак» – хорошая команда, все у них впереди», – цитирует функционера Sport24.ru.
После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».
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