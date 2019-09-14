Олег Кононов: Могу ответить болельщикам только победами - Советский спорт
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14 сентября 2019 19:20ФутболГичунцев Артур

Олег Кононов: Могу ответить болельщикам только победами

Ранее фанаты красно-белых потребовали уволить специалиста.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после поражения от «Урала» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2).

«Мы говорили о том, что надо было еще более агрессивно играть, более точно, но не получилось. Понимали, что «Урал» попытается сравнять счет.

После каждого поражения «Спартака» будет так. Я могу ответить болельщикам только победами», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».

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