Дмитрий Парфенов: Удивил ли «Спартак»? Все, что мы увидели, к этому и готовились Встреча прошла на «Открытие Арене».

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал гостевую победу над московским «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (2:1).

«Скомканное начало, мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Волнение и осторожность у нас присутствовали, поэтому пропустили гол со стандарта. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться. Во втором тайме попросил играть повыше, за спинами защитников, о чем и говорили. Думаю, что заслужили победу.

Удивил ли меня чем-либо «Спартак»? Все, что мы увидели, к этому и готовились. У соперника много индивидуальной игры», – цитирует специалиста Spor24.ru.

После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».