Источник: Кокорин ведет переговоры о трансфере в «Сочи» Российский форвард планирует вернуться в профессиональный футбол.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может стать игроком «Сочи». Как сообщает «Чемпионат», стороны ведут переговоры о контракте, который будет рассчитан на полгода.

Согласно источнику, форвард наберет форму в составе дебютанта РПЛ, после чего отправится в «Зенит».

Ранее стало известно, что 17 сентября Кокорин выйдет на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его ходатайство.