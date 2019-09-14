Самюэль Жиго: Каково играть под свист? Если бы был на трибуне, вел бы себя так же Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче с «Уралом».

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- Каково играть под свист трибун? Это нормально, что фанаты так себя ведут. Сегодня мы играли плохо (Жиго использовал более грубое выражение). Если бы я был на трибуне, я бы вел себя точно так же, - приводит слова Жиго Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».