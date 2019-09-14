Георгий Джикия: Надо задуматься, почему лучший бомбардир у «Спартака» - Жиго Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче с «Уралом».

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- «Спартак», при всем уважении, не Тула. И всех атакующих это касается. Надо задуматься, почему лучший бомбардир у нас - Жиго. Впереди не получается, да и пропускаем много. Будем разбираться, - приводит слова Джикии Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».