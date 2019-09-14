Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче с «Уралом» (1:2).

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- Второй тайм начался с моей ошибки. Я пытался что-то придумать, но ошибся в передаче, и случился перехват.

Мы хорошо играли в первом тайме, но было мало ударов по воротам соперника. А во втором тайме игра поменялась, - цитирует Крала ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».