Георгий Джикия: Гол, который нам забили в самом начале тайма, это полностью моя ошибка Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче с «Уралом» (1:2).

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- Гол, который нам забили в самом начале тайма, это полностью моя ошибка – мяч отскочил от меня. Гол надломил нас, он был неожиданным. Игра получилась ужасной. Но после матча все на эмоциях, говорить что-то будет неправильно, - цитирует Джикию «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».