Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» - Советский спорт
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14 сентября 2019 20:58Футбол

Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»

Футболисты «Локомотива» переиграли «Сочи» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 20-й минуте забил полузащитник московского клуба Гжегож Крыховяк.

Отметим, что эта победа стала для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина 300-й в чемпионатах России.

После этой победы «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», имея в активе шесть очков, расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Оренбурга», а «Сочи» на выезде встретится с «Динамо».

Чемпионат России
9-й тур

«Сочи» – «Локомотив» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Крыховяк (20).

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Бурмистров (Набиуллин, 69), Нобоа, Мостовой (Заболотный, 76), Юрганов, Карапетян (Лагатор, 46), Полоз.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Серкейра, 79), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

Предупреждения: Цаллагов (38), Живоглядов (42), Баринов (45), Юрганов (62).

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