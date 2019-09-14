«Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мертенса

В составе неаполитанской команды дублем отметился Дрис Мертенс (13-я и 67-я минуты).
После этой победы «Наполи» набрал шесть очков и поднялся на четвертую строчку в утрнирной таблице серии А. «Сампдория», проиграв все три матча на старте чемпионата, расположилась на 20-м месте.
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Лечче», а «Сампдория» на своем поле примет «Торино».
Терпение и труд: «Северсталь» обыграла московское «Динамо» Череповчане одержали победу над московским «Динамо» в ярком матче, окончившимся серий буллитов 14.09.2019 20:59 Хоккей Кузютина Елена Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий «Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность.
11.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Вирджил Ван Дейк: Помешать забить – это еще круче, чем забить Этот центральный защитник «Ливерпуля» в минувшем сезоне был признан лучшим игроком премьер-лиги, хотя команда упустила на финише чемпионство. 14.09.2019 10:07 Футбол Туманов Дмитрий Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:56 Фигурное катание Тигай Лев У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра «Советский спорт» рассказывает о суперматче в Казани. 13.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Подопечные Знарка точно били по воротам и… в табло «Спартак» переломил ход матча и одержал первую победу в родных стенах – 5:1. 12.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав