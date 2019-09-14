«Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мертенса «Наполи» переиграл «Сампдорию» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

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В составе неаполитанской команды дублем отметился Дрис Мертенс (13-я и 67-я минуты).

После этой победы «Наполи» набрал шесть очков и поднялся на четвертую строчку в утрнирной таблице серии А. «Сампдория», проиграв все три матча на старте чемпионата, расположилась на 20-м месте.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Лечче», а «Сампдория» на своем поле примет «Торино».