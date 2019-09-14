«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»

Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе «Норвича» голами отметились Кенни Маклин (18-я минута), Тодд Кантвелл (28) и Теэму Пукки (50). У «горожан» точными ударами отметились Серхио Агуэро (45) и Родриго Эрнандес (88).

После этой игры «Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе десять очков, расположился на второй строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Уотфорда», а «Норвич» в гостях встретится с «Бернли».

Чемпионат Англии

5-й тур

«Норвич» – «Манчестер Сити» – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маклин (18), 2:0 – Кэнтуэлл (28), 2:1 – Агуэро (45), 3:1 – Пукки (50), 3:2 – Родри Эрнандес (88).

«Норвич»: Крул, Годфри, Байрэм, Льюис, Амаду, Кэнтуэлл, Маклин, Штиперманн (Србены, 89), Тетти, Буэндиа (Дрмич, 83), Пукки.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Отаменди, Стоунз, Уокер, Родри Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Марез, 73), Гюндоган (де Брюйне, 57), Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Байрэм (45), Маклин (64), Бернарду Силва (69), Кэнтуэлл (87).