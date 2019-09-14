«Бавария» не смогла в гостях переиграть «РБ Лейпциг» Футболисты «РБ Лейпцига» сыграли вничью с «Баварией» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» и завершилась со счетом 1:1. В составе мюнхенской команды голом отметился Роберт Левандовски (9-я минута). У команды из Лейпцига точный удар с пенальти на счету Эмиля Форсберга (45+3).

После этой игры «Лейпциг», набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», имея в активе восемь очков, расположилась на третьей строчке.