«Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», потерпев первое поражение в примере Футболисты «Атлетико» проиграли «Реал Сосьедаду» в выездном матче 4-го тура чемпионата Испании.

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Встреча прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Мартин Эдегор (58-я минута) и Начо Монреаль (61).

После этой победы «Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетико», имея в активе десять очков, занимает первое место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Сельты», а ««Реал Сосьедад» в гостях встретится с «Эспаньолом».

Чемпионат Испании

4-й тур

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эдегор (58), 2:0 – Монреаль (61).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Эдегор, Мерино (Сурутуса, 83), Ойарсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 83), Исак (Виллиан Жозе, 73).

«Атлетико»: Облак (Адан, 66), Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Лемар (Льоренте, 46), Сауль, Витоло, Коке, Жоау Феликс (Корреа, 57), Диего Коста.

Предупреждения: Субельдия (45), Триппьер (51), Льоренте (60), Диего Коста (69).