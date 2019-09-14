Хосеп Гвардиола: В футболе вы не всегда можете избежать ошибок Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в выездном матче против «Норвича» (2:3).

- Поздравляю «Норвич». Первый гол был домашней заготовкой, второй мы пропустили в результате контратаки. Это то, что есть. Мы должны учиться на этом и продолжать.

У нас было неплохое движение. Мы создавали моменты, но мы не смогли их реализовать сегодня. «Норвич» - отличная команда с хорошими игроками.

В футболе вы не всегда можете избежать ошибок. Я не знаю, сколько ударов мы нанесли или сколько их было у «Норвича», но футбол - это голы и то, что вы делаете на поле, - цитирует Гвардиолу BBC.

Отметим, что «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем сезоне английской премьер-лиги. После пяти туров команда Хосепа Гвардиолы с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре «горожане» на своем поле сыграют против «Уотфорда».