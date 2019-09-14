Даниель Фарке: У нас был особый план на матч с «Манчестер Сити», и, к счастью, он сработал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 22:33Футбол

Даниель Фарке: У нас был особый план на матч с «Манчестер Сити», и, к счастью, он сработал

Главный тренер «Норвича» Даниель Фарке прокомментировал победу команды в домашнем матче против «Манчестер Сити» (3:2).

- Конечно, это особенный день для нас и для клуба. Против одной из лучших команд в мире, когда у нас так много травм... Мы должны были придумать что-то особенное для «Манчестер Сити», потому что они - лучшая команда в мире. Мы заслужили сегодняшнюю победу. Я не смогу похвалить своих парней в достаточной мере - слишком много трудностей, которые мы преодолели сегодня.

Мы хотим побеждать в каждом матче и будем пытаться лучше играть в обороне. С нашей философией не хочется просто нажимать кнопку и парковать автобус, но сегодня было невозможно взять контроль над мячом. Поэтому у нас был особый план, и, к счастью, он сработал, - цитирует Фарке BBC.

Отметим, что «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем сезоне английской премьер-лиги.

После этой игры «Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Норвич» в гостях встретится с «Бернли».

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу» Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
«Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя Мактавиш переиграл Крикунова. 12.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
«Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим
Вирджил Ван Дейк: Помешать забить – это еще круче, чем забить Этот центральный защитник «Ливерпуля» в минувшем сезоне был признан лучшим игроком премьер-лиги, хотя команда упустила на финише чемпионство. 14.09.2019 10:07 Футбол Туманов Дмитрий
Новости
23:17 Футбол Соперник «Зенита» по лиге чемпионов «Бенфика» обыграла «Жил Висенте»
22:53 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» готов к Лиге чемпионов
22:33 Футбол Даниель Фарке: У нас был особый план на матч с «Манчестер Сити», и, к счастью, он сработал
22:20 Футбол Хосеп Гвардиола: В футболе вы не всегда можете избежать ошибок
22:07 Хоккей Олег Знарок: Нужно выходить на каждый матч, как на последний
21:52 Футбол Юрий Семин: Нам были очень нужны три очка, но плохо, что травмы получили Миранчук и Хеведес
21:30 Футбол «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», потерпев первое поражение в примере
21:25 Футбол «Бавария» не смогла в гостях переиграть «РБ Лейпциг»
21:22 Футбол «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»
21:00 Фигурное катание Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
20:58 Футбол «Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мертенса
20:58 Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
20:40 Футбол Гол Неймара в компенсированное время матча принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром»
20:35 Футбол Георгий Джикия: Гол, который нам забили в самом начале тайма, это полностью моя ошибка
20:29 Футбол Алекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки
20:18 Волейбол Волейболисты сборной России обыграли Северную Македонию на чемпионате Европы
20:12 Футбол Георгий Джикия: Надо задуматься, почему лучший бомбардир у «Спартака» - Жиго
19:58 Футбол Самюэль Жиго: «Спартак» сегодня играл ужасно
19:40 Футбол Источник: Кокорин ведет переговоры о трансфере в «Сочи»
19:39 Хоккей «Северсталь» в серии буллитов одержала победу над московским «Динамо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика