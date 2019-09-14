Даниель Фарке: У нас был особый план на матч с «Манчестер Сити», и, к счастью, он сработал

- Конечно, это особенный день для нас и для клуба. Против одной из лучших команд в мире, когда у нас так много травм... Мы должны были придумать что-то особенное для «Манчестер Сити», потому что они - лучшая команда в мире. Мы заслужили сегодняшнюю победу. Я не смогу похвалить своих парней в достаточной мере - слишком много трудностей, которые мы преодолели сегодня.
Мы хотим побеждать в каждом матче и будем пытаться лучше играть в обороне. С нашей философией не хочется просто нажимать кнопку и парковать автобус, но сегодня было невозможно взять контроль над мячом. Поэтому у нас был особый план, и, к счастью, он сработал, - цитирует Фарке BBC.
Отметим, что «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем сезоне английской премьер-лиги.
После этой игры «Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Норвич» в гостях встретится с «Бернли».
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