Гжегож Крыховяк: «Локомотив» готов к Лиге чемпионов Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу команды в выездном матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

- «Сочи» больше владел мячом, но самое главное, что мы победили. Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше. «Байер» - это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка, - приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Оренбурга».