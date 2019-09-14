Гжегож Крыховяк: «Локомотив» готов к Лиге чемпионов

- «Сочи» больше владел мячом, но самое главное, что мы победили. Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше. «Байер» - это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка, - приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников.
Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Оренбурга».
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