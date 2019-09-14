Соперник «Зенита» по лиге чемпионов «Бенфика» обыграла «Жил Висенте» - Советский спорт
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14 сентября 2019 23:17Футбол

Соперник «Зенита» по лиге чемпионов «Бенфика» обыграла «Жил Висенте»

Футболисты «Бенфики» обыграли «Жил Висенте» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:0

В составе лиссабонского клуба голом отметился полузащитник Пицци (53-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник команды гостей Игор Ногейра (45).

После этой победы «Бенфика» набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Жил Висенте» с пятью очками занимает 11-е место.

Добавим, что «Бенфика» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Санкт-Петербурге 2 октября, ответная игра состоится 10 декабря в Лиссабоне.

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