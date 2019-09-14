Максим Калиниченко: Кононову не верят болельщики, а это самое плохое, что может быть

- Тренеру, к сожалению, не верят болельщики. И это самое плохое, что может быть в любой команде, тем более в «Спартаке». Если нет поддержки трибун, работать тяжело. Я не говорю, что нужно менять тренера. Он попал в трудную ситуацию. Если руководство ему доверяет, то болельщики должны перенаправлять свои вопросы руководителям и не винить только тренера.
Я никого не защищаю в «Спартаке». Нужно смотреть на сложную ситуацию со всех сторон. И она не может быть другой вследствие того, что происходило в клубе в последнее время. Получается замкнутый круг, из которого трудно вырваться. И смена тренера здесь может как сработать, так и усугубить положение, - приводит слова Калиниченко «РИА Новости».
Напомним, что «Спартак» в субботу проиграл на своем поле «Уралу» в 9-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:2. После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.
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