«Интер» обыграл на своем поле «Удинезе»

В составе миланской команды голом отметился Стефано Сенси (44-я минута).
Отметим, что на 35-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль.
После этой игры «Интер» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А. «Удинезе» с тремя очками занимает 14-е место.
В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Милана», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Брешией».
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