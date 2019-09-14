«Интер» обыграл на своем поле «Удинезе» - Советский спорт
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14 сентября 2019 23:46Футбол

«Интер» обыграл на своем поле «Удинезе»

Футболисты «Интера» переиграли «Удинезе» в домашнем мачте 3-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

В составе миланской команды голом отметился Стефано Сенси (44-я минута).

Отметим, что на 35-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль.

После этой игры «Интер» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А. «Удинезе» с тремя очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Милана», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Брешией».

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