«Барселона» на своем поле разгромила «Валенсию»

В составе каталонской команды голами отметились Ансумане Фати (2-я минута), Френки де Йонг (7), Жерар Пике (51) и Луис Суарес (61, 82). У команды гостей точными ударами отличились Кевин Гамейро (27) и Максимилиано Гомес (90+2), которому ассистировал российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле на 67-й минуте.

После этой игры «Барселона» набрала семь очков и поднялась на четвертую строчке в турнирной таблице. «Валенсия», имея в активе четыре очка, расположилась на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Гранады», а «Валенсия» на своем поле встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании

4-й тур

«Барселона» – «Валенсия» - 5:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Фати (2), 2:0 – де Йонг (7), 2:1 – Гамейро (27), 3:1 – Пике (51), 4:1 – Суарес (61), 5:1 – Суарес (82), 5:2 – Макси Гомес (90).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду, Лангле, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 73), Фати (Суарес, 60), де Йонг (Ракитич, 70), Карлес Перес, Гризманн.

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Парехо, Коклен, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 67), Гедеш (Черышев, 67), Родриго (Макси Гомес, 72), Гамейро.

Предупреждения: Родриго (31), Альба (53), Ли Кан Ин (69), Макси Гомес (78), Черышев (84).