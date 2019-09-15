Фрэнк Лэмпард: Мало кому удается забить пять мячей «Вулверхэмптону» на выезде - Советский спорт
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15 сентября 2019 00:40Футбол

Фрэнк Лэмпард: Мало кому удается забить пять мячей «Вулверхэмптону» на выезде

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал крупную победу команды в выездном матче против «Вулверхэмптона» (5:2).

- Мы изменили тактическую расстановку, и игроки сразу же адаптировались к нововведениям. Я рад, что нам удалось забить на этом стадионе пять мячей, ведь это мало кому удается.

Мы учитывали особенности соперника, который очень силен в игре в схожем построении. Кроме того, мы пропускаем слишком много, и поэтому с восстановлением Антонио Рюдигера мы можем использовать трех центральных защитников.

Также я хотел, чтобы мы действовали более гибко в атаке. Сегодня такая схема позволила Мейсону и Виллиану регулярно занимать выгодные позиции под нападающим, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал восемь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Лэмпарда на своем поле сыграет против «Ливерпуля».

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