Юлиан Нагельсманн: Возможно «Лейпцигу» немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью в домашнем матче 4-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1).

- В первом тайме мы в целом слишком мало играли в футбол. «Бавария» значительно больше владела мячом. После перерыва мы стали играть лучше, мы больше владели мячом и создавали моменты. В целом, возможно нам немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили, - приводит слова Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

Напомним, что после этой игры «РБ Лейпциг», набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», имея в активе восемь очков, расположилась на третьей строчке.

В следующем матче команда Нагельсманна сыграет в гостях против «Вердера».