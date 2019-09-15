Юлиан Нагельсманн: Возможно «Лейпцигу» немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили

- В первом тайме мы в целом слишком мало играли в футбол. «Бавария» значительно больше владела мячом. После перерыва мы стали играть лучше, мы больше владели мячом и создавали моменты. В целом, возможно нам немного повезло с этой ничьей, но мы ее заслужили, - приводит слова Нагельсманна пресс-служба «Баварии».
Напомним, что после этой игры «РБ Лейпциг», набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», имея в активе восемь очков, расположилась на третьей строчке.
В следующем матче команда Нагельсманна сыграет в гостях против «Вердера».
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