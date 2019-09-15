Антонио Конте: Каждая игра - это битва, а уровень команд серии А определенно улучшился - Советский спорт
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15 сентября 2019 00:56Футбол

Антонио Конте: Каждая игра - это битва, а уровень команд серии А определенно улучшился

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу команды в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:0).

- Нам придется бороться за результат в каждом матче при любых ситуациях. Каждая игра - это битва, а уровень команд в серии А определенно улучшился.

Я похвалил своих парней, потому что это был тяжелый матч, а эти три очка очень важны. Мы их заслужили, но надо признать, что «Удинезе» преуспел в том, чтобы оставаться в игре до финального свистка.

Мы добились победы против команды, которая еще создаст проблемы многим клубам в этом сезоне, - приводит слова Конте Football Italia.

Добавим, что после этой победы «Интер» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А, оторвавшись от идущего вторым «Ювентуса» на два очка.

В следующем туре команда Конте 21 сентября в гостях сыграет против «Милана».

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