Антонио Конте: Каждая игра - это битва, а уровень команд серии А определенно улучшился

- Нам придется бороться за результат в каждом матче при любых ситуациях. Каждая игра - это битва, а уровень команд в серии А определенно улучшился.
Я похвалил своих парней, потому что это был тяжелый матч, а эти три очка очень важны. Мы их заслужили, но надо признать, что «Удинезе» преуспел в том, чтобы оставаться в игре до финального свистка.
Мы добились победы против команды, которая еще создаст проблемы многим клубам в этом сезоне, - приводит слова Конте Football Italia.
Добавим, что после этой победы «Интер» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А, оторвавшись от идущего вторым «Ювентуса» на два очка.
В следующем туре команда Конте 21 сентября в гостях сыграет против «Милана».
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