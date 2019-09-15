Мануэль Нойер: В первом тайме «Бавария» должна была забивать больше Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью в гостевом матче 4-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпцига» (1:1).

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- В первом тайме мы должны были забивать больше, по сути решать исход матча. 1:1 немного отбросил нас назад, до этого мы доминировали на поле. Во втором тайме мы уже играли не так, нам не доставало естественности, мы уже не так уверенно контролировали мяч, - передает слова голкипера пресс-служба «Баварии».

Напомним, что после этой игры «РБ Лейпциг», набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», имея в активе восемь очков, расположилась на третьей строчке.